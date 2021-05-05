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مفوضية اللاجئين تُحذّر من مصير 700 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 700 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا في الأيام الماضية.

وأشارت المتحدثة باسم فرع المفوضية في إيطاليا، كارلوتا سامي، إلى أن من بين المهاجرين أطفال صغار جداً وأشخاص يحتاجون إلى المساعدة.

وأضافت أن الأمر سينتهي بهؤلاء المهاجرين في الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مُسمى، حسب وصفها، منوهة إلى أنهم سيخاطرون بمزيد من الانتهاكات من قبل المتاجرين بالبشر وأن ليبيا ليست ملاذاً آمناً.

وكانت لجنة الإنقاذ الدولية قد أعربت في بيان لها عن قلقها إزاء سلامة المهاجرين واللاجئين العائدين إلى ليبيا، بعد الارتفاع الكبير في عدد الذين أعادهم خفر السواحل في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن فرقهم استجابت لأربع عمليات إنزال للمهاجرين في غرب البلاد، وقدمت الرعاية إلى 696 ناجيًا، من بينهم 79 امرأة و36 طفلاً وبذلك يصل إجمالي المهاجرين العائدين إلى ليبيا حتى بيان اللجنة لهذا العام إلى ما يقرب من 7000 شخص. إضافة لغرق أكثر من 500 شخص بشكل مأساوي، أو فُقدوا أثناء محاولتهم القيام بهذه الرحلة إلى أوروبا، بما في ذلك أكثر من 130 شخصًا في حطام سفينة واحدة الأسبوع الماضي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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