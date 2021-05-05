مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يكشف خطة عمله القادمة

كشف مجلس أصحاب الأعمال الليبيين خطة عمله على الصعيد الدولي بعد عيد الفطر، وأوضح في بيان أن الترتيبات تشمل عقد اجتماعات مع سفراء 6 دول وهي الصين واليونان وإيطاليا واليونان وباكستان والفلبين.

وأضاف المجلس أن الاجتماعات ستضمن تعزيز القطاع الخاص في ليبيا وزيادة الشراكة مع الأسواق الخارجية وتطوير التبادل، وبحث تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة وإنشاء مشاريع مشتركة، والتعريف بمنصة الأعمال الرقمية والخدمات المقدمة.

وطالب المسؤولين عن ترتيب اللقاءات من الأعضاء المنتسبين، المشاركة وإرسال مقترحاتهم لوضعها ضمن أجندة العمل.

وكان المجلس شارك في عدد كبير من المعارض خلال عام 2020، نظمتها دول الجوار في إطار دعم رجال الأعمال وضمان تنوع السلع الداخلة إلى ليبيا.

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