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وزير النفط يبحث آليات صرف الميزانية المُسيلة للقطاع

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، مع وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج رفعت العبار، آليات صرف الميزانية المسيلة وما تبقى منها لصالح قطاع النفط.

ويأتي الاجتماع الذي عُقد في طرابلس الأربعاء بعد يوم من استلام مؤسسة النفط ملياراً و350 مليون دينار من حكومة الوحدة الوطنية، حيث قامت المؤسسة بتوزيع 350 مليون دينار على شركتي الخليج وسرت.

وتطرق النقاش بين عون والعبار إلى تطوير عمليات الاستثمار في ليبيا وتكليف إدارات معنية بدراسة إمكانية زيادة الإنتاج في الحقول العاملة والمعالجة المصاحبة للحقول، إلى جانب القيام بعمليات صيانة، فيما ناقش وزير النفط تحسين بيئة العمل للعاملين في كافة المواقع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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