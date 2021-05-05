فرج عبد الملك: ما المانع أن نصوت على الدستور أولاً ثم نعدله بعد ذلك؟

قال عضو مجلس النواب فرج عبد الملك، إن “الاستفتاء على الدستور هو المخرج من المراحل الانتقالية، ونحن في غنى عن مخرجات اللجنة القانونية، و نتمنى من رئيس المفوضية العيا للانتخابات عماد السائح تحديد سبب لعدم الاستفتاء على الدستور رغم تسلّمه المسودة من مجلس النواب”.

أضاف عبد الملك في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه “يمكن تعديل مواد الدستور بعد الدخول في تنفيذه إن وُجد قصور في بعضها، والمجتمع الدولي والبعثة لا يشجعون على الاستفتاء، وكان بالإمكان إجراء الاستفتاء دون الذهاب إلى الغردقة أو حتى جنيف والبحث المشبوه عن القاعدة القانونية” وفق قوله.

أضاف عضو مجلس النواب أن “رئاسة البرلمان لم تدعُ الأعضاء إلى جلسة بعدُ، ولا نعلم متى ستعقد لتمرير الميزانية أو التصويت على المناصب السيادية” على حد قوله.