وزير المواصلات يتفقد مشروعات مطار معيتيقة الدولي تمهيدا لاستقبال الطيران الدولي

قام وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، برفقة رئيس مصلحة المطارات المكلف ومدراء الإدارات الفنية المختصة بالمصلحة بزيارة ميدانية مساء اليوم الأربعاء لمطار معيتيقة الدولي، وذلك لتفقد المرافق وسير عمل المشاريع الجاري تنفيذها بالمطار و للتأكد من مستوى جاهزيته لاستقبال شركات الطيران الدولية” .

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة المواصلات، كان في استقبالهم مدير عام مطار معيتيقة الدولي ومدراء المكاتب الفنية بالمطار، كما تخللت الجولة زيارة لبعض المرافق الأساسية بصالة المغادرة و الاستقبال من بينها نقاط التفتيش الأمني الآلية ومشروع استكمال صالة المغادرة الدولية والاطلاع على سير عمل مشروع صيانة ممر التوصيل (برافو) الجاري تنفيذه بالمطار وبعض اعمال الصيانة للحفر والهبوطات بساحة وقوف الطائرات وأعمال البنية التحية لإنارة المهبط ومشروع إنشاء برج المراقبة الجوية الجديد الذى توقف عن العمل في الفترة الماضية وكذلك جاهزية المطار من الناحية الأمنية من تجهيزات ومعدات.