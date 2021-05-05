ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 May, 2021

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،اليوم الأربعاء ،في طرابلس أعيان ومشائخ المنطقة الشرقية.

و بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال اللقاء احتياجات البلديات والمشاكل التي تعانيها وسبل تدليلها ،في حين أكد أعيان و مشائخ المنطقة الشرقية على وحدة ليبيا ولم شمل أبنائها على كلمة واحدة.

كما طالبوا بضرورة الإسراع في زيارة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية.