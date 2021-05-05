استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،اليوم الأربعاء ،في طرابلس أعيان ومشائخ المنطقة الشرقية.
و بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال اللقاء احتياجات البلديات والمشاكل التي تعانيها وسبل تدليلها ،في حين أكد أعيان  و مشائخ المنطقة الشرقية على وحدة ليبيا ولم شمل أبنائها على كلمة واحدة.
كما طالبوا بضرورة الإسراع في زيارة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية.