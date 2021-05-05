ليبيا
أعيان ومشائخ المنطقة الشرقية يطالبون الدبيبة بزيارة مدينة بنغازي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
05 May, 2021
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،اليوم الأربعاء ،في طرابلس أعيان ومشائخ المنطقة الشرقية.
و بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال اللقاء احتياجات البلديات والمشاكل التي تعانيها وسبل تدليلها ،في حين أكد أعيان و مشائخ المنطقة الشرقية على وحدة ليبيا ولم شمل أبنائها على كلمة واحدة.
كما طالبوا بضرورة الإسراع في زيارة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية.
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