النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لجمعية الهلال الأحمر

طرابلس 05 مايو لسنة 2021(وال)- استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي السيد فوزي النويري الثلاثاء، السادة رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لجمعية الهلال الأحمر الليبي، بفرع ديوان مجلس النواب بطرابلس .

ورحب السيد النائب الأول بالسادة الحضور، واستمع لمشاكلهم ومطالباتهم، وأكد خلال اللقاء على دور جمعية الهلال الأحمر ، وأن عملها عمل إنساني نبيل، مشددًا على ضرورة توحيد جمعية الهلال الأحمر من جديد، والابتعاد بها عن الخطاب الجهوي والسياسي، وأكد بأنه سيتابع ملف الجمعية بشكل مباشر، حتى تتم عملية توحيدها وحلحلة كافة المشاكل التي تواجهها .(وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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