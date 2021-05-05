المستشارة الألمانية لـ«أردوغان»: انسحاب المرتزقة من ليبيا «إشارة مهمة»

دعت المستشارة الألمانية ميركل، في حديث مع الرئيس التركي أردوغان، إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، مؤكدة أن ذلك سيرسل “إشارة مهمة”، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إنجاح حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أنغيلا ميركل أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون “إشارة مهمة”، في حين تعهد الزعيمان بدعم الحكومة الجديدة المؤقتة هناك.

وأدت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا اليمين في 15 مارس، لتستكمل انتقالاً سلساً نسبياً للسلطة بعد عشر سنوات من الفوضى.

وكانت تركيا تدعم حكومة الوفاق الوطني، التي كان مقرها طرابلس، ضد قوات “الجيش الوطني الليبي”.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن ميركل وأردوغان اتفقا في مؤتمر عبر الفيديو على دعم جهود الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لتحسين توفير الإمدادات للسكان والإعداد للانتخابات بحلول نهاية العام.