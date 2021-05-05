ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 May, 2021

عقد اليوم الخميس ،بمقر وزارة الخارجية المصرية اجتماع موسع ،ضم وكيل وزارة الخارجية محمود خليفة التليسي والقائم بأعمال السفارة الليبية ،ومصلحة الجمارك ومصلحة الجوازات ووزارة المواصلات بالإضافة إلي وفد بلدية امساعد.

و ناقش الاجتماع عدد كبير من المواضيع المتعلقة بالجانبين وأهمها ،فتح مطار القاهرة أمام رحلات الطيران الليبي ،مع تسهيل حركة مرور المسافرين والبضائع بالمنفذ البري السلوم و الغاء الرسوم المفروضة على المسافر الليبي.

كما بحث الاجتماع تفعيل الاتفاقيات السابقة وعودة رسوم السيارات السابقة و السماح بدخول سيارات الإسعاف إلي جميع المدن المصرية ،كذلك العمل علي دخول العمالة الوافدة عبر المنافذ الرئيسية للقضاء علي الهجرة غير الشرعية.