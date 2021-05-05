وزير الداخلية يتفقد مركز شرطة الحدائق ببنغازي

بنغازي 05 مايو 2021 (وال)- قام السيد وزير الداخلية عميد خالد مازن أمس الثلاثاء، بزيارة لمركز شرطة الحدائق بمدينة بنغازي.

وتأتي الزيارة ضمن زيارته لمدينة بنغازي، بهدف متابعة سير عمل مديرية الأمن، وبعض الإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وخلال هذه الزيارة تابع السيد الوزير نشاط المركز، مطلعا في ذات الوقت على الجهد المبذول من قبل رئيس وأعضاء المركز.

وأكد السيد الوزير على مسامع العاملين بدائرة المركز، بأن عليهم بذل أقصى جهدهم من أجل الحفاظ على أمن المواطن ومتابعة الشكاوى والمحاضر بشكل جاد ومسؤول، مبينا بأن وزارة الداخلية تعمل على رفع كفاءة كوادرها العاملة بمراكز الشرطة، وذلك من خلال إعداد البرامج التدريبية المناسبة في مجال التحقيق والقبض والتحري. (وال- بنغازي) س خ/ ر ت

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