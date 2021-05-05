“آكي” الإيطالية: قائد “إيريني” سيبحث في طرابلس تدريب خفر السواحل الليبية

أكد مصدر أوروبي مطلع أن قائد عملية ” إيريني ” البحرية المختصة بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد الأسلحة لليبيا، سيتوجه قريباً إلى العاصمة طرابلس لبحث إمكانية العودة إلى تدريب قوات خفر السواحل الليبية.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات لوكالة ” آكي ” الإيطالية للأنباء ، إلى أن تدريب عناصر خفر السواحل الليبي يدخل بالأساس في إطار المهام الموكلة لعملية إيريني البحرية التي تعمل في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المصدر أن قائد عملية إيريني سيبحث الأمر مع السلطات الليبية الجديدة، ، مؤكدا أن التدريب متوقف منذ عام واستئنافه أمر مهم لنا، حسب قوله.

وأشار المصدر إلى أنه رغم الصعوبات والعراقيل، لا زالت طواقم هذه العملية تقوم بواجبها وتعطي نتائج في مجال تحري انتهاكات قرار الأمم المتحدة وتفتيش السفن المشكوك بأنها تخالف ذلك.

وكرر المصدر التعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية الجديدة ولعمل الأمم المتحدة هناك.

أما فيما يتعلق بإمكانية مشاركة الاتحاد ببعثة مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا، أقر المصدر أن الأمم المتحدة تتحاور مع عدة دول بشكل فردي منها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر تمديد مهمة عملية إيريني البحرية لعامين إضافيين.