ليبيا الان

ميركل لأردوغان: يجب سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، باعتباره “إشارة مهمة” لدعم الاستقرار والسلام.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن ميركل وأردوغان تعهدا في لقاء افتراضي عبر الفيديو، بدعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحسين الخدمات للمواطنين الليبيين، والإعداد للانتخابات نهاية العام الجاري.

وشددت ميركل على أهمية البدء سريعا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك