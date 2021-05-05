ميركل لأردوغان: يجب سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

أبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، باعتباره “إشارة مهمة” لدعم الاستقرار والسلام.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن ميركل وأردوغان تعهدا في لقاء افتراضي عبر الفيديو، بدعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحسين الخدمات للمواطنين الليبيين، والإعداد للانتخابات نهاية العام الجاري.

وشددت ميركل على أهمية البدء سريعا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

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