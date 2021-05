إيطاليا تطالب “الدول السبع” بدعم الاستثمار في ليبيا

عرض وزير الخارجية الإيطالي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع في لندن، الوضع في ليبيا، مؤكدا التزام بلاده بدعم استقرارها.

وأشار دي مايو إلى التحديات التي يجب مواجهتها والدفع بالحلول العاجلة إلى الواجهة، موضحاً أن ملف الأمن في ليبيا مهم لأمن إيطاليا وأوروبا.

وطالب مجموعة الدول السبع الصناعية بالتعاون وحشد الدعم لخلق فرص جديدة للاستثمار الاقتصادي، تساعد الشعب الليبي وتسهم في تعزيز استقرار البلاد.

