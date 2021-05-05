الغاوي وأبوخزام يبحثان مع الشكشاك تحديات توطين مشاريع سكنية للمتضررين في تاورغاء

بحث وزيرا الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد أبوخزام، والإسكان والتعمير، أبوبكر الغاوي، صباح اليوم الأربعاء، خلال اجتماعهما مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك تحديات توطين مشاريع سكنية للمتضررين في البلدة.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع «ناقش التحديات التي تواجه المجلس المحلي تاورغاء في توفير السكن للعائدين مؤخرا، وتوفير الظروف المناسبة لتوطين مشاريع سكنية للمتضررين، وتذليل الصعوبات أمام النازحين للعودة في أقرب وقت ممكن».

– وزارة الإسكان تعتزم اقتراح إنشاء ألف وحدة سكنية في تاورغاء لتسهيل عودة النازحين

– أبوخزام يدعو القطاعات الحكومية بتاورغاء إلى سرعة التجهيز لاستقبال النازحين العائدين

– «الكهرباء»: تنفيذ خط خشبي بشكل عاجل لإمداد تاورغاء بالكهرباء

وتعتزم وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية اقتراح إنشاء ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية في تاورغاء بهدف تسهيل عودة النازحين إليها، وذلك في حال توفر الميزانية العامة للدولة، بحسب ما أعلنه الوزير أبوبكر الغاوي في 27 أبريل الماضي.

وجاء تصريح الغاوي خلال زيارة ميدانية أجراها، الثلاثاء الماضي، رفقة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، محمد أبوخزام، إلى مخيمات نازحي تاورغاء في منطقتي الرياضية وقاريونس بمدينة بنغازي.

ودعا وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان, أحمد أبوخزام، في 19 أبريل القطاعات الحكومية بالمجلس المحلي تاورغاء إلى «سرعة تجهيز واستقبال الأسر العائدة لتاورغاء بشكل سريع، ويوفر سبل الحياة الكريمة لهم».

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