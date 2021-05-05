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قائد “إيريني” يزور طرابلس قريباً.. وملف التدريب يتصدر الأجندات

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُرتقب أن يزور قائد عملية “ايريني” البحرية الأدميرال فابيو أجوستين، العاصمة طرابلس قريباً لبحث إمكانية العودة إلى تدريب قوات خفر السواحل الليبية، بحسب ما أكده مصدر أوروبي.

وأشار المصدر إلى أن تدريب عناصر خفر السواحل الليبي يدخل ضمن المهام الموكلة لعملية ايريني، التي تعمل في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المصدر أن قائد عملية ايريني سيبحث مع الحكومة إعادة التدريب المتوقف منذ عام.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر تمديد مهمة ايريني لعامين إضافيين، إذ تعمل طواقم هذه العملية على التحري حول حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ورصد انتهاكات قرار الأمم المتحدة وتفتيش السفن المشكوك فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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