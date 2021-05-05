وزير الحكم المحلي يطلب تقريرًا حول فتح حسابات الإيرادات المحلية للبلديات

طلب وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي من كافة عمداء البلديات بسرعة موافاة الوزارة بتقرير موقف حول فتح حسابات الإيرادات المحلية.

وحسب الكتاب الدوري رقم 1 لسنة2021 الصادر عن الوزير «يتضمن التقرير في حال توفر الحساب كافة تفاصيله (اسم المصرف، والفرع، ورقم الحساب)، وفي حال عدم توفره تحديد المصرف والفرع المراد فتح الحساب به».

اقرأ أيضا: وزارة الحكم المحلي تؤكد استمرار دعم عمل لجنة الانتخابات البلدية

ووفق التومي، فإن هذا الطلب «يأتي هذا في إطار سعي الوزارة إلى تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها وتفعيل قانون نظام الإدارة المحلية رقم (59) لسنة 2012م».

ويعد هذا التعميم هو الأول منذ تسلم وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مهامه في منتصف مارس الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا