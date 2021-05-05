متجاهلا تركيا.. عبد الحميد الدبيبة: طالبنا مصر والإمارات وروسيا وفرنسا بخروج المرتزقة من ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تسعى للانتهاء من استفتاء الدستور وإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في نهاية العام.

وأوضح الدبيبة، في لقاء مع برنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة، أن حكومته تختلف مع اليونان في نقطتين، أولهما تقييم الاتفاقية التركية الليبية البحرية (التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع تركيا).

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية: “الاتفاقية تخدم الشعب الليبي، ولن نفرط فيها لأنها أعطتنا مساحات اقتصادية كبيرة جدا في البحر المتوسط، ويمكن استثمارها بما يعود بالفائدة على الشعب الليبي”.

وتحدث الدبيبة عما وصفها ببشائر إخراج المرتزقة من بلاده، قائلا: “نتمنى أن يخرج المرتزقة حالا، أعتقد إنه فيه نقاش وجاري اليوم نقاشاتنا مع الدول الكبرى والأوروبية والجارة والصديقة وغير الصديقة، وأعتقد أن هناك بشائر خير لإخراج المرتزقة”.

متابعا: “نتكلم مع دولة روسيا ونتكلم مع الإمارات ونتكلم مع مصر تكلم مع فرنسا ونتكلم مع كل هذه الدول وفتحنا الملفات على أكثر ما يمكن فتحه”.