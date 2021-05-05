الهيئة الليبية للإغاثة وبرنامج الغذاء العالمي تنهيان توزيع الحصص الغذائية على النازحين من المنطقة الغربية وتاورغاء ومرزق وبنغازي  

بنغازي 05 مايو 2021 (وال)- انتهي فريق العمل الميداني بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية من توزيع الحصص الغذائية للأسر النازحة ومحدودة الدخل من المنطقة الغربية وتاورغاء ومرزق وبنغازي، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية الذي استهدف عدد 2096 أسرة.

هذا و تضمنت السلة الغذائية 50 كيلو من المواد الغذائية المختلفة وخمسه لتر زيت، هذا وتأتي هذه المساعدات في إطار رفع المعاناة على الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

يذكر أن فريق العمل الميداني باشر اعتباراً من 28 أبريل في أعمال توزيع الحصص على مستحقيها وفق الأولويات المحددة بمنظومة البيانات بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية. (وال- بنغازي) هـ أ / ر ت

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