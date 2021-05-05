لجنة الطاقة بمجلس النواب تطالب وزير النفط بالتحقيق في كارثة تلوث خليج طبرق

أخبار ليبيا 24

طالب، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، عيسى العريبي، اليوم الأربعاء، وزير النفط بحكومة الوحدة، ومدير الشركة العامة للكهرباء، بالتحقيق بشأن وجود تلوث خليج طبرق بمواد كيمياوية وصلت إلى حد تلوث بمياه الشرب بمعادن ثقيلة ومواد مسرطنة.

وذكر العريبي، في كتاب موجه إلى وزير النفط ومدير الشركة العامة للكهرباء، تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، أن التقارير تشير إلى ارتباط التلوث بأنشطة محطة الكهرباء وميناء الحريقة الواقعين قرب الخليج نتيجة ضعف معايير السلامة بهما، ما أدى لتزايد معدلات التلوث.

وقال إنه لأهمية الخطر الذي يهدد الصحة العامة لسكان المدينة، “نأمل منكم إطلاق تحقيق عاجل يوضح أسباب الأمر والإجراءات الواجب اتخاذها للقضاء على التلوث بالخليج وإفادتنا بالأسباب”.

وفي نهاية أبريل الماضي، حذّر عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية من وجود تلوث نفطي بعد ظهور كميات كبيرة من المازوت تطفو فوق المياه وعلى الشاطئ.

ونبّه عميد البلدية المواطنين بأن هذا التهديد النفطي وصل إلى محطة تحلية المياه المصدر الوحيد للمياه في طبرق، مطالبا المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المياه بالتحقيق في التسرب النفطي الذي هدد شاطئ كورنيش طبرق.