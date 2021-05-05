ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

05 May, 2021

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أنغيلا ميركل أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، أن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون “إشارة مهمة” في حين تعهد الزعيمان بدعم الحكومة الجديدة المؤقتة هناك.

وأضاف المتحدث أن ميركل وأردوغان اتفقا في مؤتمر عبر الفيديو على دعم الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في جهودها لتحسين توفير الإمدادات للسكان والإعداد للانتخابات بحلول نهاية العام.

وقال المتحدث: “أكدت المستشارة أن البدء سريعاً في انسحاب الجنود الأجانب والمرتزقة سيرسل إشارة مهمة”.