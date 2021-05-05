لجنة حقوق الإنسان تطالب بإيقاف تنفيذ أحكام النيابات والمحاكم العسكرية بليبيا

وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كتاباً إلى دولة رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية.

وطالبت اللجنة الوطنية، في كتابها، بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ أي أوامر أو إحكام صادرة عن النيابات والمحاكم العسكرية بعموم البلاد، وتحميل المسؤولية القانونية لأعضاء هذه النيابات والمحاكم المدنية.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا المسؤولية للمشرعين لتجاوزهم بالتغاضي عن اعتبار المواثيق الدولية والاستهتار بمبادئ حقوق الإنسان، كما طالبت بتقديم من يشتبه في ارتكابه أي جرم بالتقاضي أمام نيابات ومحاكم المدنية تًضمن فيها المحاكمة العادلة والنزيهة.

وأكدت اللجنة على أهمية تحييد المدنيين من اختصاص النيابات والمحاكم العسكرية، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالامتثال لما نص عليه القانون الدولى الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك ضماناً لحماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة في بلادنا.

كما طالبت أيضا بإحالة موضوع تنازع الاختصاص والولاية القضائية فيما بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع إلى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك للفصل في الولاية والاختصاص القضائية ومشروعية الإجراءات الاي يقوم بها مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس، وكذلك مشروعية أحكام القضاء العسكري بالمنطقة الشرقية التي طالت مدنيين.