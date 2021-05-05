صحفيو وإعلاميو سبها يحتجون على تخصيص بيت الثقافة لديوان رئاسة الوزراء بالجنوب

احتجت رابطة الصحفيين والإعلاميين في سبها على تخصيص بيت الثقافة في المدينة ليكون مقرا لديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، مطالبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بضرورة إعادة النظر في القرار وتقديم الدعم اللازم لبيت الثقافة وتمكينه من القيام بدوره التنويري.

وقالت صحفيو وإعلاميو سبها في بيان تلقته «بوابة الوسط» مساء اليوم الأربعاء، إنهم تفاجأوا «بأن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعمل على أن يكون مبنى بيت الثقافة الذي يعتبر صرحا ثقافيا ومتنفسا للمبدعين بالمنطقة، ديوانا لرئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية»، معتبرين إن ذلك «تعديا صارخا وغير مبرر لشريحة المثقفين وعودة إلى مربع التهميش والإقصاء» وطمس للوجه الثقافي لمدينة سبها خاصة وفزان عامة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة من جانب الحكومة تأتي «في الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا بانتهاء حالة الانقسام السياسي والوصول إلى اتفاق يلم شمل الليبيين ويضع لبنة بناء الدولة المدنية التي ينشدها الجميع».

وأوضح البيان أن بيت الثقافة بمدينة سبها «قبل أن يكون مجرد مبنى هو ملتقى للمثقفين والملجأ الوحيد للإبداع في ظروف غاية في الصعوبة يعيشها الوسط الثقافي والفني خاصة في الجنوب الليبي».

وطالب صحفيو وإعلاميو سبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بـ«إعادة النظر في هذا الموضوع حفاظا على المشهد الثقافي بالجنوب»، وضرورة «تقديم الدعم والمساعدة في إحياء الأنشطة الثقافية والفنية بالمنطقة التي تزخر بموروث ثقافي وفني غاية في الأهمية والتي تسهم في إرساء قواعد السلام والتعايش السلمي في المجتمع السبهاوي الذي عانى ويلات الحروب والانقسام».

ودعا صحفيو وإعلاميو سبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ختام البيان إلى زيارة المنطقة والاطلاع على واقع الحال والالتقاء والمثقفين والأدباء والفنانين والاستماع إلى صوتهم من أجل مستقبل أفضل للمنطقة بشكل خاص وليبيا بشكل عام.

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