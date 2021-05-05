تعهّد حكومي بحل المشاكل في بلدية العربان

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة، المهندس رمضان أبوجناح، خلال استقباله عميد بلدية العربان وأعضاء بالمجلس البلدي ووجهاء من المنطقة، الأربعاء، أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على حل المشاكل في البلدية.

واستعرض الاجتماع العراقيل التي تواجه بلدية العربان وأهاليها، والمتعلقة بنقص إمدادات الوقود، وإشكاليات فنية يعانيها خزان أبو زيان للمياه.

من جهته قام أبو جناح بالاتصال بمسؤول دائرة النهر الصناعي وطلب منه التحرك العاجل لمعالجة المشاكل الفنية، مؤكدا أنه سيتابع تحرك الجهات المعنية للحد من معاناة المواطنين في العربان وكل ربوع ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية