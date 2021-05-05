بحضور الدبيبة..مؤسسة الاستثمار تعلن استلام النتائج النهائية لتقييم أصولها للعام 2019

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار استلامها النتائج النهائية لتقييم أصولها للعام 2019، والذي جرى بالشراكة مع شركة «ديلويت» العالمية للمحاسبة والتدقيق، وذلك خلال احتفالية حضرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

كما حضر الاحتفالية التي أقامتها المؤسسة بالمناسبة مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس محافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء الأجهزة الرقابية والمحاسبية وبعض أعضاء حكومة الوحدة الوطنية ولفيف من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين بالإضافة إلى رؤساء مجالس الإدارة والمديرون العامون للشركات والمحافظ والصناديق التابعة للمؤسسة.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار عبر صفحتها على «فيسبوك» إن نتائج تقييم أصول المؤسسة المعلن عنها بقيمة 68.4 مليار دولار «أوضحت محافظة المؤسسة على أصولها بالرغم من التأثير السلبي للفرص الضائعة الناجمة عن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ العام 2011».

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وأطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار، في 12 ديسمبر 2019، مشروعي التحول وتقييم الأصول بالشراكة مع شركتي «ديلويت» و«أوليفر وايمان» خلال احتفالية أقيمت بفندق «لايكو» بالعاصمة التونسية المملوك لها بحضور ممثلين دوليين.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان حينها إنها وقعت عقدا مع شركة «ديلويت» لتكون ذراعها الفنية والاستشارية في خطتها «لتقييم الأصول وإقفال الميزانيات الختامية للمؤسسة والجهات التابعة لها» في إطار المضي قدما في تنفيذ إستراتيجيتها للتحول وتقييم الأصول.

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