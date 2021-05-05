سرقة أسلاك الكهرباء.. مسلسل لا يتوقف

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن سرقة 1500 متر أسلاك كهرباء بدائرة توزيع الماية، الأربعاء.

وفي التفاصيل، قالت الشركة إن مجموعة مجهولة الهوية قامت اليوم الأربعاء، بسرقة أسلاك كهرباء على خط الساعدي 30 الأدوية معهد النفط بمسافة 1500 متر بدائرة توزيع الماية التابعة لإدارة توزيع الجفارة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء، الأحد الماضي، أن عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية تتواصل وتنعكس بدورها على شبكة التوزيع وتزيد من معاناة المواطنين.

ومع كل هذه السرقات، لم تكشف الجهات الأمنية أي نتائج للتحقيقات حول تفاصيلها ومن يقف خلفها، وهو ما جعلها “لغزاً” لدى نسبة كبيرة من الليبيين.

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