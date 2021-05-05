ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 May, 2021

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،إن وصفه السابق “عن عودة مدينة بنغازي إلى حضن الوطن كان في جلسة غير رسمية و قلته حتى على مدينتي مصراتة في السابق..وقد خانني التعبير”.

و أضاف الدبيبة في لقاء مع برنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة القطرية ،إن حكومة الوحدة الوطنية ستعقد قريبا اجتماعا في مدينة بنغازي بالتنسيق مع القوات الأمنية.

من جانب آخر تحدث الدبيبة عما وصفها ببشائر إخراج المرتزقة من بلاده، قائلا: “نتمنى أن يخرج المرتزقة حالا، أعتقد إنه فيه نقاش وجاري اليوم نقاشاتنا مع الدول الكبرى والأوروبية والجارة والصديقة وغير الصديقة، وأعتقد أن هناك بشائر خير لإخراج المرتزقة”.

وأضاف الدبيبة أن حكومته تسعى إلى «تحقيق مصالحة وطنية، وتعمل على إنجاز الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، وأكد أنه يريد «إقرار الدستور والانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية»، موضحا أن حكومته «وحدت 80 في المائة من مؤسسات الدولة، باستثناء المؤسسة العسكرية، ولجنة (5+5) تعد نواة توحيدها».