محمد حمودة: قيمة الميزانية المعدلة بلغت 93.8 مليار دينار

قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن قيمة الميزانية المعدلة بلغت 93.8 مليار دينار.

وأضاف “حمودة”، في تصريحات صحفية أن الميزانية المعدلة تم إرسالها إلى مجلس النواب للنظر فيها من جديد.

وكان وفداً من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية سلموا خلال الأيام القليلة الماضية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الميزانية العامة للدولة للعام 2021م المعدلة من قبل الحكومة، وفقاً لملاحظات مجلس النواب.

يشار إلى أن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أكد في بيان في وقت سابق أن أعضاء المجلس صوتوا بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل وفق ملاحظات المجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.