مؤسسة الاستثمار تعلن النتائج النهائية لتقييم أصولها للعام 2019

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية لتقييم أصولها لسنة 2019 والتي نفذتها شركة «ديلويت» الدولية للمحاسبة والتدقيق، مؤكدة أن إجمالي قيمة الأصول بلغت نحو 68.4 مليار دولار، وفق بيان أصدرته المؤسسة بالخصوص.

وتشمل أصول المؤسسة الليبية للاستثمار التي جرى تقييمها النقد وما يعادله والمحافظ الاستثمارية وأصول الشركات والعقارات وبنود الميزانية الأخرى.

وبلغت قيمة بند «النقد وما يعادله» حوال 33.5 مليار دولار بنسبة 48.9% من إجمالي أصول المؤسسة، بينما بلغت قيمة المحافظ الاستثمار للمؤسسة حوالي 20.1 مليار دولار بنسبة 29.4%، وأصول الشركات والعقارات حوالي 11.4 مليار دولار بنسبة 16.7%، في حين بلغت قيمة «بنود الميزانية الأخرى» نحو 3.4 مليار دولار بنسبة 5%.

وقالت المؤسسة في البيان إن هذه العملية تأتي تتويجا لجهودها واستكمالا لأحد أهم مسارات الاستراتيجية المعلن عنها سابقا والمتمثلة في حصر وتقييم جميع الاستثمارات والمحافظ والصناديق والشركات التابعة لها بالشراكة مع شركة «ديلويت» الدولية للمحاسبة والتدقيق.

وأكد البيان أن المؤسسة الليبية للاستثمار «قد حافظت على استقراراها على الرغم من التأثير السلبي للفرص الضائعة الناجمة عن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ عام 2011»، وذلك «بالمقارنة مع آخر تقييم أجرته المؤسسة لأصولها في العام 2012 والذي بلغت قيمته 67 مليار دولا».

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وأوضحت المؤسسة أن أصولها التي تديرها بشكل مباشر في قطاعات مختلفة من الاستثمارات المالية «قيمت بقيمة 40.1 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الشركات التابعة لها 28.3 مليار دولار والمتمثلة في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وشركة الاستثمارات النفطية القابضة».

وأشارت المؤسسة إلى قيام شركة «ديلويت» بإجراء تقييم للمؤسسة الليبية للاستثمار خلال العام 2020 من خلال مختصين في التقييم ومدققون قانونيون والذين قيموا المحفظة وفقا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي وتلك المعتمدة من قبل المعهد الملكي البريطاني للمدققين القانونيين.

وأكدت المؤسسة أنها ستواصل مسيرة انجازاتها باستلامها لنتائج التقييم، وستعلن عن «خطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاثة القادمة، مع شركائها الدوليين على حماية وتنمية أصولها في إطار امتثالها لعقوبات الأمم المتحدة».

كما أكدت المؤسسة «على نجاحها في الحفاظ على أصولها» وذلك بناء على نتائج مشروع التقييم الأخير رغم الظروف التي تمر بها، فيما أشاد مجلس إدارة المؤسسة بالفريق العامل والشركات التابعة لها وشركة «ديلويت» العالمية على جهودهم المتواصلة في انجاح هذا العمل.

وأعربت المؤسسة الليبية للاستثمار في ختام البيان عن تطلعها إلى البدء في تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجية التحول والتي تتمثل في استمرار تطبيق الممارسات والسياسات المرتكزة على مبادئ الشفافية والحوكمة.

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