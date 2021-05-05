ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في الزاوية الغرب

قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب الزاوية وبرفقة جهاز البحث الجنائي وجهاز الحرس البلدي الزاوية الغرب، بزيارة تفتيشية استهدفت ثلاجات حفظ اللحوم داخل نطاق بلدية الزاوية الغرب.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إن هذه الجولة جاءت بعد ضبط أعضاء البحث الجنائي مركبتين مُحملتين بلحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومن خلال التحقيقات تم التعرف على مكان الثلاجات التي يقومون بتحميل اللحوم منها وتوزيعها علي بعض المحال والمطاعم.

ومن خلال الجولة تبين وجود لحوم منتهية الصلاحية مطابقة لما تم ضبطه على متن المركبتين، ووجود كمية من الكبد المستورد، وتم ضبط كمية كبيرة من اللحم المفروم المستورد، وكمية كبيرة من لحم “الهنبورقا” منتهي الصلاحية.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إلى أنه تم اتخاد الإجراءات القانونية من قبل الحرس البلدي والبحث الجنائي.

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