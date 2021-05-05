الكوني يزور الجنوب للقاء قيادات عسكرية لتوحيد الجيش ويستعجل «النواب» لاعتماد الميزانية

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إنه سيتوجه غدا الخميس إلى الجنوب للقاء قيادات عسكرية من أجل توحيد الجيش، مناشدا مجلس النواب الإسراع في اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من القيام بمهامها.

وقال الكوني خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس «أنجزنا الكثير في ملف توحيد مؤسسات الدولة ونحن بانتظار توحيد المؤسستين العسكرية والمالية.. وسأتجه غدا إلى الجنوب لألتقي قيادات عسكرية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية».

وأعرب الكوني عن مخاوفه من استمرار انقسام المؤسسة العسكرية في البلاد، مشيرا إلى أن «الجيش لم يتوحد حتى الآن بسبب وجود أزمة ثقة بين الطرفين»، آملا أن تبدأ خطوات فعلية لتوحيد الجيش خلال الفترة المقبلة.

وحذر نائب رئيس المجلس الرئاسي من أن «الطرفين المتحاربين لازالت أيديهما على الزناد رغم أعمال اللجنة العسكرية»، مؤكدا أن «الجنوب دفع الثمن باهضا بسبب الأزمة السياسية والحروب».

كما أعرب الكوني عن مخاوفه من انتصار المعارضة في تشاد حيث قال: «نخشى أن تنتصر المجموعة المعارضة في تشاد وتصبح تشاد في فوضى تؤثر على ليبيا لافتا إلى أنها «تسلحت وتدربت جيدا وتحصلت على أموال»، لافتا إلى أنهم في المجلس الرئاسي سيحاولون إنشاء «غرفة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية».

وبشأن الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، شدد الكوني أن هذا الاستحقاق «هو الهدف السامي الذي يجب أن نسعى جميعا إليه»، لكنه عبر عن عدم ارتياحه لفكرة تغيير مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأوضح بالخصوص قائلا: «نخشى أن يؤثــر تغييـر رئــاسة مفوضيــة الانتخابات في العملية الانتخابية نهاية العام».

وتطرق الكوني في حديثه للصحفيين إلى الانتقادات التي توجه لحكومة الوحدة الوطنية، مبينا أن «الحكومة تنتقد وهي لم تعتمد لها الميزانية حتى الآن من مجلس النواب»، آملا أن يسرع مجلس النــواب في اعتمــاد ميزانية هذا العام.

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