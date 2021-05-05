ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 May, 2021

قال عضو المجلس الرئاسي ، موسى الكونى، إنه يأمل في البدء بخطوات فعلية الفترة المقبلة لتوحيد الجيش الوطنى، مؤكدا أن الجنوب دفع الثمن باهضا بسبب الأزمة السياسية والحروب في ليبيا.

وأكد “الكونى” في مؤتمر صحفى، مساء الأربعاء، أن إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل هو الهدف السامي الذي يجب أن يسعى إليه الليبيين جميعا.

وأشار عضو المجلس الرئاسي إلى أن الطرفان المتحاربان لازالت أيديهما على الزناد رغم أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ،مؤكدا أنه ستجه إلى الجنوب للقاء قيادات عسكرية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية.