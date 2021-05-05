حسن دهيمش يضرب من جديد بـ”ساطوره”

بالتزامن مع مهرجان ليفربول للفنون العربية، تم إطلاق موقع alsatoor.com، وهو أرشيف جديد يُوثق حياة وأعمال الفنان الراحل حسن دهيمش “الساطور”.

ويضم الموقع أكثر من 6000 صورة، خطها الراحل “الساطور” كجزء من المقاومة والتمرد والثورة ضد الظلم والاستبداد.

وصل “الساطور” إلى المملكة المتحدة عام 1975 بعد مغادرته ليبيا عندما كان في العشرين من عمره. وبدأ بنشر الرسوم الكاريكاتورية الساخرة عام 1980، وعمل في عدد من المطبوعات.

صحيح أن حسن استقر في بريطانيا لكنه ظل طوال حياته مُكرسًا نفسه للنضال من أجل الحرية في ليبيا. وبدأ عمله في الوصول إلى الناس في جميع أنحاء العالم عند النشر مع مختلف المواقع الإخبارية الليبية المعارضة، ومدونته الخاصة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبإطلاق الموقع alsatoor.com، تكون لأول مرة تظهر أعمال “الساطور” الساخرة المنشورة في مكان واحد إلى جانب لوحاته وأعماله الفنية الرقمية.

تُقدم أعمال الساطور نافذة فريدة على السياسة الليبية على مدى العقود القليلة الماضية، إلى جانب مجموعة ملونة من أعمال “حسن” الفنية التي رسمها على القماش والورق ورقمياً والتي تعكس حياته كرجل منفي.

وعلى الرغم من سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، واصل الساطور المُضي قُدمًا في التغيير السياسي والاجتماعي حتى وافته المنية في 2016.

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