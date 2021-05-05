ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 May, 2021

أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن قيمة الميزانية المعدلة بلغت 93.8 مليار دينار.

وقال حمودة في تصريحات صحفية، “إن الميزانية المعدلة تم إرسالها إلى مجلس النواب للنظر فيها من جديد”.

وكان وفداً من وزراء حكومة الوحدة الوطنية سلم الفترة الماضية رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الميزانية العامة للدولة للعام 2021م المعدلة من قبل الحكومة، وفقاً لملاحظات مجلس النواب.