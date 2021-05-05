أمن بنغازي تضبط تشكيلا عصابيا مسلحا يمتهن السرقة

أخبار ليبيا 24

كشفت مديرية أمن بنغازي، الأربعاء، عن ضبط تشكيل عصابي مسلح لقيامه بعدة وقائع سرقة وسلب مركبات آلية من المواطنين.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي أن بلاغا ورد لها عن سرقة مركبة آلية تخص أحد المواطنين من أمام منزله بمنطقة السلماني، حيث تم تكليف مجموعة التحريات بالقسم بالتحري وجمع المعلومات عن السارق.

وأشار المكتب أنه تبين بعد جمع كم من المعلومات، بأن السارق هو أحد جيران صاحب المركبة الآلية نوع سامسونج ويدعى “س ف ع”، مؤكدا أنه بعد البحث والتحري عن مكان تواجده بعد اختفائه عن الأنظار تم ضبطه برفقة شخصين وبحوزتهم سلاح ناري نوع كلاشنكوف وأقراص مهلوسة نوع بتريل وهم في حالة غير طبيعية أثر تأثير المخدرات.

وقال المكتب، “أنه بعد الانتقال إلى القسم وبالاستدلال معهم أعترف المرافق الأول بأن المدعو “س ف ع” هو من قام بسرقة المركبة وأعترف أيضاً بأن المدعو قام بإعطائه كمية من الخشب لغرض البيع وبالفعل تم بيعه وعند سؤال المدعو “س ف ع” عن مصدر الخشب أنكر وقال أنه يخص زوج شقيقته وباستدعاء زوج شقيقته وسؤاله عن الخشب أقر بأن الخشب مسروق منه منذ أيام وأعترف المرافق الثاني بأن لديهم أيضا مركبة نقل نوع كانتر وبالانتقال إلى مكان تواجد الكنتر وجلبها إلى القسم تبين عبر المنظومة بأن الكانتر مسروقة من مواطن أخر ويوجد عليها محظر”.

وأوضح المكتب أنه بعد مواجهة المدعو “س ف ع” بالأدلة وشهادة مرافقيه أعترف بقيامه بسرقة المركبة الآلية وهي موجودة في منزل شقيقه ولكن تم بيع إطاراتها وتقصيص المركبة ليسهل بيعها خردة على الوزن، مؤكدا أنه مؤشر خطير وإشارة لكيفيه تصرف المجرمين بالمركبات بأن يتم قصها وبيعها خردة.

وقال المكتب أن هذه الطريقة أولتها المديرية أهمية وتعد له خطة أمنية منذ مدة لتقويضه، مشيرا أن المدعو “س ف ع” أعترف بسرقة الكانتر حيث تم إحضار المركبة التي تم تخريدها إلى القسم وتحريز جميع المبرزات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة للإجراء .