في اتصال مع ميركل.. أردوغان: سنتعاون مع ألمانيا في دعم حكومة الوحدة الوطنية

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده عازمة في مواصلة دعم حكومة الوحدة الوطنية، والتعاون مع ألمانيا في هذا السياق من أجل استقرار ليبيا.

وأوضح أردوغان في بيان صادر عن الرئاسة التركية، “إن استعداد تركيا لتقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية جاء خلال اتصال مرئي جمع الرئيس أردوغان، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء، بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، والوضع السياسي في ليبيا”.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن ميركل وأردوغان، اتفقا على دعم حكومة ‎الوحدة الوطنية، وتعزيز الجهود لدعم السكان، والاعداد للانتخابات المقبلة في ليبيا.