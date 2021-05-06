أعضاء الهيئات القضائية بالجنوب يرفضون تعيين «أبوزيرة»ويهددون بالانفصال

أعلن عدد من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية بالمنطقة الجنوبية رفضهم التام لما صدر عن بعض أعضاء المحكمة العليا ومجلس الدولة الاستشاري حول قانون 6 لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.

وأكد أعضاء وموظفي الهيئات القضائية بالمنطقة الجنوبية ، في بيان لهم، رفضهم القاطع لتعيين المستشار عبد الله محمد أبوزيرة، قائلين إنه جاء بالمخالفة للتشريعات.

وهدد أعضاء وموظفي الهيئات القضائية بالمنطقة الجنوبية بالقيام بخطوات تصعيدية قد تؤدي إلى انقسام السلطة القضائية بفصل الهيئات القضائية بالجنوب عن غيرها في الشرق والغرب وتعطيل العمل القضائي لمدة طويلة تؤثر على مصالح المواطنين.

وطالب أعضاء وموظفي الهيئات القضائية بالمنطقة الجنوبية من حكومة الوحدة الوطنية رفع معاناتهم بالمنطقة الجنوبية، وذلك بتعييين وكيلا لوزارة العدل من الهيئات القضائية بالجنوب لا تقل درجته عن درجة مستشار.