دغيم: الميزانية المعدلة هي الأقل قيمة منذ عشر سنوات

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن ميزانية حكومة الوحدة الوطنية المعدلة بقيمة 93 مليار دينار.

وأوضح دغيم في تصريحات لـ«الساعة 24» أن هذه الميزانية المعدلة تقدر بنحو 21 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي، أي ما يعادل 30 مليار دينار ليبي وفق السعر السابق وهي أقل ميزانية منذ عشر سنوات.

وأضاف النائب البرلماني: ” ولكن التعطيل متعمد لإسقاط الحكومة لدى البعض والابتزاز المباشر الرخيص للبعض الآخر”.

وختم دغيم قائلا: ” في حالة عدم إقرار الميزانية أدعو رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى تنفيذ نص الاتفاق السياسي وإقرارها كترتيبات مالية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي”.