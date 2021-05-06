«الدرقاش»: عملاً بـ«حديث الرسول» سأدعو لـ«أردوغان وأوغلو وآكار» بالعز والتمكين

أكد مروان الدرقاش الناشط السياسي من مصراتة والمقرب من المفتي المعزول، أنه سيقوم بالدعاء للرئيس التركي أردوغان، ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو ووزير دفاعه خلوصي آكار، بالعز والتمكين عملا بحديث الرسوم، على حد زعمه.

وقال الدرقاش، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إغاظةً للكافرين أمثال ماكرون ونتنياهو وللمنافقين ولـ«إمعات» أمثال نجلاء المنقوش وغيرها سأقوم بهذا الأمر”، بحسب وصفه.

وأضاف “عملاً بقول خير المرسلين صلى الله عليه وسلم (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه) رواه أحمد والبخارى وأبوداود والنسائي والحاكم”، وفقا لقوله.

وتابع واضعا صور الثلاثي التركي “نظراً إلى أني لا أجد ما أكافئ به هؤلاء السادة الثلاثة في المعروف الذي قدموه لي ولملايين الليبيين بوقوفهم معنا ضد من جاء يقصفنا ويقتلنا ويدمر بيوتنا في يوم نكل عن نصرتنا القريب والبعيد فإني لا أجد إلا أن أدعو لهم بالعز والتمكين والظهور على الأعداء والرفعة في الدنيا والآخرة”، على حد تعبيره.