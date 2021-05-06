ليبيا الان

«الأطرش»: أحرار  ليبيا مدينون بالوفاء والعرفان لتركيا على دعمها وتحملها لسفهائنا

تم النشر منذُ 46 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه سامي الأطرش، رئيس ما يسمى «المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير»، والمحرض على العمليات الانتحارية بالمنطقة الشرقية، تحية وفاء لـ “الشعب التركي قيادة وحكومة” ممن وصفهم  بـ”أحرار ليبيا”.

وانتقد «الأطرش» الهجوم القوي الذي قام به قطاع كبير من الليبيين ضد زيارة الوفد التركي الأخيرة إلى ليبيا.  قائلًا: عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إلى كل من يسمون أنفسهم مسؤلين، أهكذا يعامل الشرفاء؟، مردفًا وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، و إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمردا”.

وأردف؛ “تحية وفاء من أحرار وحرائر ليبيا للشعب التركي قيادة وحكومة ونقول لكم أن الأحرار في ليبيا هم من سيضل مدين لكم بالوفاء والعرفان على مواقفكم في دعمنا وعلى استمراركم في تحمل التعاطي مع سفهائنا”، على حد قوله.

وتابع؛ «الأطرش» “وسنظل متمسكين بالمبادئ والقيم مهما طالت المعناة” “ونعدكم بأننا مصممون على انتزاع حقوقنا مهما كان حجم التحديات”، بحسب تعبيره.

وأوضح “وعندما تنتصر ثورتنا مرة أخرى على كل هذه المؤامرات وتصل حرائرنا و أحرارنا الى مرحلة انتزاع شرعيتنا سنعرف عندها كيف نثمن مواقفكم النبيلة و نتعاطى مع مواقف الأحرار بقدرها الحقيقي فنحن قوم لا ننسى مواقف الرجال الأحرار”، بحسب زعمه

الوسوم

أحرار ليبيا الأطرش تركيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • تصويب فقط . اقول للثلاثة وغيرهم من الاتراك انتبهوا . الرجل اخطا 180 درجة . من يرى انهم عقلاء من الرجال والنساء هم في الحقيقة السفهاء . تعلمون ما يحدث في غرب ليبيا من جرائم شبه يومية . وسمعتم ما قاله غسان سلامة . وما هذا السفيه الذي يتظاهر بالبراءة الا احد اولئك المجريدمين .
    يبدو انه ممن تسلطوا على المسؤولين . كما قال فتحي باشاغا يوما ما . وممن نهبوا ثروة البلاد بغزارة . كما قال غسان سلامة . وخير دليل على صدق كلامي وعلى كذبه ان العاام (كله) على علم بانه لا توجد دولة في ليبيا . وان الغرب الليبي بما فيه الحكومة يخضع لسيطرة المليشيات .

    رد

  • عجيب أمركم كيف لم يحدث أن أثنت المغتصبه بالمغتصب لها إلا في عرفكم وفي أخلاقكم فتركيا جاءت لتهينكم بالشتي الطريق وكان آخر توبيخ أكار لزير الدلاع الجندي أول محمد الحداد والأمي الذي لبس بدله عسكريه واغتصب رتبه عسكريه لا يستحقها هو ولا يستحقها الحداد فقدرهم عرفه أكار جيدا ولم يتورع في إهانة المهانين أصلا

    رد