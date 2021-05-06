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«قرادة»: «الدبيبة» نجح في تحجيم أزمة وطنية كانت تتراكم وتنذر بأخطار

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد إبراهيم قرادة، سفير ليبيا الأسبق في السويد والدنمارك، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، نجح خلال حواره مع قناة الجزيرة القطرية، في تحجيم وتطويق أزمة وطنية كانت تتراكم وتنذر بأخطار.

وقال قرادة، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “التحيز لـ«ليبيا»، ولا للحرب، نعم للانتخابات. في لقائه المذاع في برنامج «لا حدود» على قناة الجزيرة، اعتقد أن الدبيبة نجح لحد بعيد ووفق في تحجيم وتطويق أزمة وطنية كانت تتراكم وتنذر بأخطار”.

وأضاف “أظهر الدبيبة مهارة في إرسال عدة رسائل مهمة ومتزنة، وبلغة ذكية وواضحة، جريئة وقوية، هادئة ومريحة، لأطراف في الداخل والخارج. والباقي على باقي الأطراف”.

وأجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حديثا مع برنامج “بلا حدود”، المذاع على قناة الجزيرة القطرية، والذي رصدته «الساعة 24».

وكشف الدبيبة خلال الحديث الذي جرى تسجيله من قصر الخلد في طرابلس، عن كواليس ما أشيع عن منعه من دخول سرت وبنغازي، وتحدث عن الموقف من تركيا والاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها معها، مشددا على أن التحيز الأول والأخير لليبيا فقط، وأنه لا أحد يريد الحرب مجددا.

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الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هو لم ينجح في شئ لانه لا يتصرف بمحض بإرادته بل بالريموت كنترول من أردوغان ،اردوغان يقول له قل ولا تقل صرح ولا تصرح مخابرات اردوغان تحفظه النص الذي سيقوله ويذاكر فيه جيدا فعندما تكلم عن بنغازي من تلقاء نفسه أرتكب هفوه سارع الاتراك للطلب من الجزيره بأجراء لقاء معه ليجد فرصه لاصلاح هفوته حيث طلب من الاتراك اصلاح ذات البين مع بنغازي لكي تكون لتركيا عقود اعمال في ليبيا في شرقها وغربها وجنوب وانظر الجشع التركي ولكن اعتذاره لبنغازي اعجبني رغم جاء وفق آوامر تركيا ،تركيا التي تريد تن تضمن عقود كبيره في عموم ليبيا قبل ان تنسحب من الاقليم الليبي المحتل

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