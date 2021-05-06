«قرادة»: «الدبيبة» نجح في تحجيم أزمة وطنية كانت تتراكم وتنذر بأخطار

أكد إبراهيم قرادة، سفير ليبيا الأسبق في السويد والدنمارك، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، نجح خلال حواره مع قناة الجزيرة القطرية، في تحجيم وتطويق أزمة وطنية كانت تتراكم وتنذر بأخطار.

وقال قرادة، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “التحيز لـ«ليبيا»، ولا للحرب، نعم للانتخابات. في لقائه المذاع في برنامج «لا حدود» على قناة الجزيرة، اعتقد أن الدبيبة نجح لحد بعيد ووفق في تحجيم وتطويق أزمة وطنية كانت تتراكم وتنذر بأخطار”.

وأضاف “أظهر الدبيبة مهارة في إرسال عدة رسائل مهمة ومتزنة، وبلغة ذكية وواضحة، جريئة وقوية، هادئة ومريحة، لأطراف في الداخل والخارج. والباقي على باقي الأطراف”.

وأجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حديثا مع برنامج “بلا حدود”، المذاع على قناة الجزيرة القطرية، والذي رصدته «الساعة 24».

وكشف الدبيبة خلال الحديث الذي جرى تسجيله من قصر الخلد في طرابلس، عن كواليس ما أشيع عن منعه من دخول سرت وبنغازي، وتحدث عن الموقف من تركيا والاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها معها، مشددا على أن التحيز الأول والأخير لليبيا فقط، وأنه لا أحد يريد الحرب مجددا.