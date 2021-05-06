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«فنوش»: لماذا لم تناصر حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي  وزيرة الخارجية 

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش، تعجبه من حالة الصمت التي انتابت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي جراء الهجوم المتعمد على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، نتيجة تصريحاتها الأخيرة المطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال فنوش، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لماذا لا توجد أي ردة فعل مناصرة لوزيرة الخارجية لا من رئيس الحكومة ولا الوزراء ولا المجلس الرئاسي”.

وتابع؛ “لماذا لم يصدر أي استنكار لما تتعرض له من هجوم”، “ألم تطالب بمطالب شرعية متمثلة في تنفيذ قرارات دولية اتفق عليها الجميع.. لماذا الصمت”.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية «نجلاء المنقوش»، كانت قد عقدت مؤتمرا صحافيا، مشتركا مع وزير الخارجية التركي « مولود شاووش اوغلو»، عقب اللقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وطالبت «المنقوش» تركيا، خلال المؤتمر الصحفي، بضرورة المساعدة في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من لـيبيـا، فكان رد الوزير التركي الذي لم يعجبه حديث وزيرة الخارجية، أن التدخل التركي هو من أوقف الحرب حتى تم التوصل لانتخاب مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة، وهو الأمر الذي فسره المتابعين للمشهد الليبي بأنه “يعني وبشكل مبطن أن التدخل التركي والقوات التركية هى من أوصلك إلى هذا المنصب”.

الوسوم

المجلس الرئاسي حكومة الوحدة فنوش وزيرة الخارجية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كل هذا بسبب ـ غياب الادارة الخارجية واجتماعها اللليبي الليبي ـ ولاتستطيع ادارة دولية جديدة العمل بمهاام الدولة دون الرجوع للادارة الخارجية السابقة برئاسة الطاهر سيالة ـ
    ومعرفة مقتضيات الخصوصية الدولية وأمن الدولة -7
    هل تعلم الادارة الليبية الخارجية
    أن ادارة الخارجية للوفاق تمت صفقة اصلاح المطار بطرابلس وهناك حوالي عشرين طائرة مدنية ليبية جديدة لم تستلم منها ليبيا
    سوى طائرتين ـ..!!!
    والباقي تم سرقته للقطاع الخاص لأفراد ليبيين وغير ليبيين لاتعني لهم الدولة الليبية شئيا سوى الربح المالي ..!!!
    كل هذا بسبب قلة المشاورة الداخلية لشئون الاصلاح والعزل والتقييم للادرات ومنعىاي نشاطات غير ليبية داخل ليبيا إلا بتحقيق من الرقابة والأمن الاقتصادي الليبي .. للمصلحة العامة للدولة الليبية .

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