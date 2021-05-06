فوز شركتين ليبيتين بالمركزين الثاني والثالث في مسابقة برلين لزيت الزيتون

فازت شركتان ليبيتان بالمركزين الثاني والثالث في مسابقة برلين العالمية لزيت الزيتون، التي أقيمت في الفترة بين 12 و18 أبريل الماضي، وأعلنت نتائجها أخيرا.

وأشاد المجلس البلدي غريان بالشركتين اللتين مثلتا المدينة في المسابقة، حيث شاركتا بمنتج ذي جودة عالية من أشجار الزيتون الغرياني، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وقال المجلس إنه يعكف مع قطاع الزراعة في المدينة على إعداد وتنفيذ مشروع مضاعفة أعداد شجر الزيتون في غريان، ورفع الوعي باستثماره بالشكل الصحيح، وتحقيق الجدوى الاقتصادية العالية منه، التي تتجاوز في حال نجاح الخطة مجموع الدخل العام الذي تحصل عليه المدينة، بالإضافة إلى بعث العديد من المشروعات والوظائف المتعلقة بالزيتون وإنتاج الزيت منه.

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