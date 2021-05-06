ميركل: انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية إشارة مهمة داعمة لحكومة الوحدة الوطنية

ليبيا- عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اجتماعًا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتدارس عدة ملفات من بينها الملف الليبي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن ستيفن سيبرت المتحدث باسم المستشارة طالعته صحيفة المرصد، أوضحت ميركل أن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا سيكون إشارة مهمة لدعم حكومة الوحدة الوطنية، مبينًا أن الجانبين اتفقا على دعم دعم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأشار البيان إن الدعم سيكون بهدف تحسين تموين السكان وتنظيم الانتخابات نهاية العام الجاري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية