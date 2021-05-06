وزارة الاقتصاد تتفقد شركات التأمين بالمنطقة الشرقية

أجرى مدير عام هيئة الإشراف على التأمين محمد علي رفقة رئيسي قسم المتابعة الفنية وقسم التسجيل والشكاوى زيارة تفقدية لشركات التأمين المؤسسة في المنطقة الشرقية.

حيثُ شملت الجولة التفقدية الاطلاع على سير العمل والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه شركات التأمين في أداء عملها وسبل تذليلها.

وبحسب المكتب الاعلامي للوزارة، فإن هذه الزيارة تهدف لاعتماد تأسيس شركات التأمين والعمل على رفع مستوى أداء شركات القطاع في ظل توحيد أدوات التأمين العاملة بالسوق الليبي.

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