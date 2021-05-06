ليبيا الان

وزارة الاقتصاد تتفقد شركات التأمين بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى مدير عام هيئة الإشراف على التأمين محمد علي رفقة رئيسي قسم المتابعة الفنية وقسم التسجيل والشكاوى زيارة تفقدية لشركات التأمين المؤسسة في المنطقة الشرقية.

حيثُ شملت الجولة التفقدية الاطلاع على سير العمل والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه شركات التأمين في أداء عملها وسبل تذليلها.

وبحسب المكتب الاعلامي للوزارة، فإن هذه الزيارة تهدف لاعتماد تأسيس شركات التأمين والعمل على رفع مستوى أداء شركات القطاع في ظل توحيد أدوات التأمين العاملة بالسوق الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك