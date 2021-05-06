“المسلاتي”: بعد اعتذار الدبيبة لبنغازي يجب التركيز على عودة سيادة الوطن

علق الكاتب الصحفي، حسين المسلاتي، على اعتذار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن وصفه السابق “بعودة مدينة بنغازي إلى حضن الوطن” أنه كان في جلسة غير رسمية وأنه “خانه التعبير”.

وقال المسلاتي، في تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “الساعة 24″، “بعد اعتذار الدبيبة لمدينة بنغازي يجب التركيز على تنفيذ اتفاق جنيف وعودة سيادة الوطن وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والذهاب نحو الانتخابات على أساس قاعدة دستورية توافقية بعيدة عن أجندة الإخوان”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،كان قد قال إن وصفه السابق “عن عودة مدينة بنغازي إلى حضن الوطن كان في جلسة غير رسمية و قلته حتى على مدينتي مصراتة في السابق..وقد خانني التعبير”.

وأضاف الدبيبة في لقاء مع برنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة القطرية ،إن حكومة الوحدة الوطنية ستعقد قريبا اجتماعا في مدينة بنغازي بالتنسيق مع القوات الأمنية.