“مؤسسة النفط” تطلق ورشة عمل حول التعريف بالتقنيات الحديثة في مجال النفط

أطلقت إدارات تطوير الاحتياطي والانتاج والاستكشاف، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، رفقة وشركة كامكو العالمية للخدمات النفطية، ورشة عمل حول استخدام التقنيات الحديثة في مجال الخدمات النفطية

حيثُ تضمنت الورشة مناقشة مدى إمكانية ما ستقدمه شركة كامكو باستخدام هذه التقنيات الجديدة للاستفادة منها في اعمال الشركات النفطية التابعة للمؤسسة، كما استعرضت شركة كامكو انشطتها وخبراتها في مجال تقديم الخدمات النفطية في صيانة الابار النفطية والدراسات المكمنية وادارة المعلومات.

وشارك في الورشة، عدد كبير من مدراء الادارات الفنية والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها والشركات الأخرى ومدراء شركة كامكو.

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