سُبل السلام تواصل دورياتها لمكافحة تهريب الوقود

تمكنت دورية لكتيبة “سُبل السلام” التابعة للجيش الليبي بمدينة الكُفـرة، خلال شهر رمضان من ضبط ومصادرة شاحنتين وقــود في طريق عـودتها من دولة تشاد.

وأوضحت الكتيبة، أن سائقي الشاحنات يحملون الجنسية السودانية حيث تم القبض عليهم وضبطهم غرب مدينة تازربـو وذلك أثناء خـروج الكتيبة في دورية كبيرة خلال الايام الماضية واستمرت لعدة أيام جابت خلالها مساحات شاسعة من الصحـراء الجنـوبية والشرقية والغربية لتأمينها ولمكافحة ضعاف النفوس الذين يمتهنون تهريب قوت الليبيين من وقـود وسلع تموينية وغيرها.

وأكدت الكتيبة، بأن الدوريات مستمـرة في الجنـوب والشـرق والغــــرب وستضـرب كل من تسوء له نفسه المساس بأمن وقـوت الليبيين.