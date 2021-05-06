7 منظمات سياسية تطالب بعدم حرمان الليبيين من ممارسة حقهم واختيار رئيسهم بشكل مباشر

ليبيا – ثمنت 7 تكتلات سياسية من التيار المدني الديموقراطي الوطني جهود اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي لإنتاج قاعدة دستورية لتعديل الإعلان الدستوري.

تثمين هذه التكتلات والأحزاب جاء في إيجاز صحفي صدر عنها وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، وفيه أكدت أن هذه القاعدة من المؤمل أن تضمن إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية في موعدهما المحدد في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأشار الإيجاز إلى إدراك من أصدروه وعي وحرص أعضاء ملتقى الحوار السياسي على اعتماد نتائج أعمال لجنته القانونية وتقدير أهمية انتخاب رئيس الدولة مباشرة من أبناء الشعب الليبي جميعًا، لما يشكله من رتق للشرخ الاجتماعي، وتعزيز للوحدة الوطنية، وفصل وتوازن بين السلطات واستعادة للأمن والاستقرار والسيادة.

وبحسب الإيجاز، تتابع التكتلات والأحزاب بكل أسف تصاعد خطاب تحريضي من بعض الأطراف هدفه إغلاق المسار السياسي وما حققه من انفراج عزز آمال الليبيين في الخروج من أزمة هددت حياتهم وفككت كيانهم، وتعطيل وعرقلة استحقاق وطني بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية.

ونبه الإيجاز لمحاولات التعطيل والعرقلة هذه مع تقديم دعوة مسؤولة لمجلس النواب، للإسراع في إصدار التشريعات اللازمة والضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وتفادي هذه المحاولات لمنع الاستحقاقات من قبل بعض الأطراف، متقدمًا بنداء عاجل إلى الأمم المتحدة متمثلة بالمبعوث الأممي يان كوبيتش.

وتضمن النداء المطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع هذه الأطراف من حرمان أبناء الشعب الليبي من ممارسة حقهم في انتخاب مباشر لرئيس دولتهم وبرلمان يلبي طموحاتهم بالعيش الكريم والأمن والاستقرار، مع التأكيد على الدعم الواضح لقرارات مجلس الأمن الصادرة والخطوات المهمة المتخذة من قبل البعثة بالخصوص.

الموقعون :

تحالف القوي الوطنية

تكتل إحياء ليبيا

التكتل المدني الديموقراطي

الحراك الوطني الليبي

تيار شباب الوسط

التيار الوطني الوسطي

تيار شباب التغير

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية