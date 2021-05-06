تقرير أميركي: تقارب مصر وتركيا قد يساعد في استقرار ليبيا

ليبيا- تطرق تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية للتقارب المصري التركي المتمثل بوصول سادات أونال نائب وزير خارجية تركيا للقاهرة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن مسؤول مصري لم يذكر اسمه قوله: إن المحادثات جاءت بعد عام من الاتصالات المباشرة وغير المباشرة لتجنب المواجهة في ليبيا. ناقلًا عن خبيرة الشؤون الليبية بمجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني قولها: إن هذا التقارب المحتمل قد يساعد في استقرار البلاد.

وأضافت غازيني: إن ليبيا باتت مسرحًا للتنافس بين القوى الإقليمية والعالمية، ما يعني أن التمكن من إيجاد طريقة للتعاون بين المصريين والأتراك وتحسين علاقاتهما الثنائية في كافة المجالات من شأنه أن يدفع بعجلة الاستقرار في البلاد إلى الأمام على حد تعبيرها.

ترجمة المرصد – خاص

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