بلدية سبها تواصل جهودها للحد من ظاهرة البناء العشوائي

طالبت بلدية سبها، الجهات الأمنية والضبطية بالمدينة بضرورة القيام بمهامها للتصدي لظاهرة البناء العشوائي.

وقالت البلدية في بيان أصدرته، إن المدينة تعاني من الاعتداء المتكرر على المساحات والمباني العامة واستغلال المسطحات الخضراء والحدائق والميادين والبناء على الأرصفة دون الأخذ في الاعتبار المخططات والمعايير الفنية المعتمدة في التخطيط وتحويلها إلى مراكز نشاط تجاري (غير مشروع) دون تتبع الإجراءات القانونية، داعية المواطنين بالتعاون معها للمحافظة على الممتلكات والمظهر العام للمدينة.